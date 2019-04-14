В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение
14 апреля 2019 09:05 183
В Лянкяранском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом, как передает Day.az, сообщили Trend в воскресенье в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно сообщению, землетрясение было зафиксировано в 03:16 по местному времени.
Эпицентр подземных толчков находился в 19 километрах к северо-западу от Лянкяранской станции. Очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.
Землетрясение ощущалось в окрестных районах до трех баллов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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