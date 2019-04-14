Ужасное ДТП в Исмаиллы, есть погибшие
14 апреля 2019 10:04 256
В поселке Лагыч Исмаиллинского района легковой авотомобиль марки BMW опрокинулся на обочину. Об этом, как передает Day.az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, в результате ДТП водитель и один пассажир погибли, еще один пассажир получил ранения.
Привлеченные на место ДТП соответствующие спасательные силы государственной Службы пожарной охраны изъяли раненого пассажира, тела водителя и одного пассажира, личность которых устанавливается, из деформированного транспортного средства и передали по назначению.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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