Вечером 13 апреля в городе Имишли в Азербайджане произошло убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Media.az, жительница села Олджалар 1990 года рождения Мамедова Вахида Махмуд гызы была убита, а ее тело было брошено на берегу реки Араз.

Житель села Гулубейли 1994 года рождения Сурхайзаде Анар Физули оглу, доставивший труп в морг, был впоследствии также зарезан.

По предварительной информации, женщину убил житель села Гулубейли 1994 года рождения Сейидов Орман Нариман оглу. Доставивший же тело в морг водитель А.Сурхайзаде же был зарезан мужем покойной Мамедовым Умидваром Мустафа оглу.

Причины убийства пока еще неизвестны.

По факту ведется расследование.