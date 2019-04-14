В Азербайджане убита женщина, доставивший ее тело в морг мужчина зарезан
14 апреля 2019 12:09 123
Вечером 13 апреля в городе Имишли в Азербайджане произошло убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на Media.az, жительница села Олджалар 1990 года рождения Мамедова Вахида Махмуд гызы была убита, а ее тело было брошено на берегу реки Араз.
Житель села Гулубейли 1994 года рождения Сурхайзаде Анар Физули оглу, доставивший труп в морг, был впоследствии также зарезан.
По предварительной информации, женщину убил житель села Гулубейли 1994 года рождения Сейидов Орман Нариман оглу. Доставивший же тело в морг водитель А.Сурхайзаде же был зарезан мужем покойной Мамедовым Умидваром Мустафа оглу.
Причины убийства пока еще неизвестны.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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