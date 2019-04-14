В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами будет туман. Об этом, как передает Day.az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть умеренный южный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью 9-12, днем 16-21 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75 процентов, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, но ночью и туром в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, сопровождаемые молниями. В горных территориях возможен град. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью от 3-8 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла.