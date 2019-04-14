В Баку спасли человека от страшной смерти
14 апреля 2019 19:16 579
Спасатели Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасения на водах МЧС Азербайджана спасли тонущего в море человека в Сабаильском районе Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, на горячую линию "112" министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о том, что один человек упал в море в Сабаильском районе города Баку.
Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели Государственной службы контроля за малогабаритными судами достали из воды тонущего человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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