Спасатели Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасения на водах МЧС Азербайджана спасли тонущего в море человека в Сабаильском районе Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, на горячую линию "112" министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о том, что один человек упал в море в Сабаильском районе города Баку.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели Государственной службы контроля за малогабаритными судами достали из воды тонущего человека.