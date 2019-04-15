Страшный взрыв в Шеки, есть пострадавший
15 апреля 2019 09:07 283
В азербайджанском городе Шеки, в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого здания произошел взрыв. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС страны.
После взрыва в квартире произошел пожар. На территории 25 кв.м. сгорели горючие конструкции квартиры и домашние вещи.
В результате происшествия пострадал один человек.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
Ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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