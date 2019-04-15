В Азербайджане завершается прием заявлений в вузы
15 апреля 2019 09:44 168
Сегодня в Азербайджане завершается прием заявлений в вузы и колледжи на базе полной (11 лет) средней базы образования. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Прием заявлений начался 15 марта и проводится до 15 апреля по интернету.
По информации на 08:15 часов 15 апреля, свои заявления подтвердили 80 095 абитуриентов.
С информацией о группах специальностей, весеннем и летнем приемном экзаменах, численности зарегистрированных для поступления в колледжи можно ознакомиться в режиме реального времени на сайте Центра.
Электронную форму заявления можно заполнить и подтвердить сегодня до 23:59.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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