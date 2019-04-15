Поножовщина в Баку, есть раненый
15 апреля 2019 11:16 82
В Сабунчинском районе столицы произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, рядом с кафе "Гюллюджа" в поселке Мухаммеди Абилов Насими Шахин оглу ударил ножом жителя Кюрдамирского района Агаева Ахмеда Тофиг оглу. Н. Абилов сбежал с места происшествия.
Несмотря на это, в результате проведенных сотрудниками отдела полиции №15 Управления полиции Сабунчинского района оперативно-розыскных мероприятий Н. Абилов был задержан и передан следствию.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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