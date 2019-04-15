В Сабунчинском районе столицы произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, рядом с кафе "Гюллюджа" в поселке Мухаммеди Абилов Насими Шахин оглу ударил ножом жителя Кюрдамирского района Агаева Ахмеда Тофиг оглу. Н. Абилов сбежал с места происшествия.

Несмотря на это, в результате проведенных сотрудниками отдела полиции №15 Управления полиции Сабунчинского района оперативно-розыскных мероприятий Н. Абилов был задержан и передан следствию.

По факту ведется расследование.