Куда нужно направлять жалобы в связи с приемом детей в первый класс?
15 апреля 2019 12:35 214
С сегодняшнего дня апелляционная комиссия начала рассмотрение обращений граждан по решению спорных вопросов, возникших в связи с электронным приемом учащихся в первые классы общеобразовательных школ, находящихся в подчинении Управления образования по г. Баку, на 2019-2020 учебный год. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.
Апелляционная комиссия создана для объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан, принятия решений в соответствии с законодательством и другими нормативными актами.
Комиссия функционирует в школе №42 по адресу: ул. акад. Миргасымова, 6.
Прием и рассмотрение обращений будут осуществляться в понедельник, вторник и четверг с 10:00 до 17:00.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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