В Баку пройдет церемония награждения Caspian Awards
15 апреля 2019 13:56 186
В Park İnn Hotel 12 мая в 18.00 пройдет церемония награждения премии Caspian Awards, учрежденной Caspian Evets Groupun. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.
Премия вручается за успешную деятельность в области культуры, искусства, спорта, бизнеса, медицины и общественной жизни. Лауреаты определяются путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ на протяжении года.
Среди гостей вечера будут представители зарубежных стран. Главная цель проекта - мотивация для дальнейшей успешной деятельности в различных сферах, налаживание связей и обмен опытом.
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