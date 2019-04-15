В Park İnn Hotel 12 мая в 18.00 пройдет церемония награждения премии Caspian Awards, учрежденной Caspian Evets Groupun. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

Премия вручается за успешную деятельность в области культуры, искусства, спорта, бизнеса, медицины и общественной жизни. Лауреаты определяются путем голосования в социальных сетях и мониторинга СМИ на протяжении года.

Среди гостей вечера будут представители зарубежных стран. Главная цель проекта - мотивация для дальнейшей успешной деятельности в различных сферах, налаживание связей и обмен опытом.

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