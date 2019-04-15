В Азербайджане обнаружили десятки килограммов опасного мяса - ФОТО
15 апреля 2019 13:57 326
Сотрудники Агентства пищевой безопасности и Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана на основе поступившей информации осмотрели в селе Газгулу Товузского района принадлежащий гражданину грузовой автомобиль (госномер - 99-FH-137). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.
Во время осмотра в кузове машины была найдена 150-килограммовая туша умершего крупного рогатого скота.
Взятые пробы были отправлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.
По факту проводится расследование.
Агентство обращается с просьбой к гражданам сообщать о подобных случаях в соответствующие правоохранительные органы или на номер 1003.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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