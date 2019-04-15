В Баку задержаны члены банды, которые совершали кражи из квартир.

Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, в ходе расследования было установлено, что И. Салаев вместе с жителем города Баку Дж. Намазовым и жителем города Ширван А. Балаевым украли из квартиры 12 000 манатов и 35 000 долларов США, передает Day.Az.

Все члены банды были задержаны в результате проведенных сотрудниками отделов полиции №26 и №28 Управления полиции Ясамальского района.

Было установлено, что И. Салаев и А. Балаев также украли из другой квартиры 5500 манатов и драгоценности общей стоимостью 20 000 манатов.

По фактам ведется расследование.