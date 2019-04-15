В поселке Масазыр Абшеронского района ожидаются кратковременные перебои с электроснабжением.

В связи с реконструкцией на Масазырской подстанции 16-17 апреля с 10:30 до 15:30 на некоторых территориях поселка Масазыр Абшеронского района будут кратковременные перебои в электроснабжении. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО Azerishig.

Организация приносит свои извинения потребителям за доставленное неудобство.