Жуткое ДТП в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ
15 апреля 2019 17:30 146
В селе Кепенекчи Загатальского района Азербайджана произошло ДТП, повлекшее смерть водителя. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно сообщению, в субботу утром житель села Рамиль Мехтиев врезался в дерево на управляемом им автомобиле "VAZ-21011".
В результате ДТП он скончался на месте, двое пассажиров были госпитализированы.
В Загатальском РОП ведется расследование по факту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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