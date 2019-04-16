Крупная цепная авария в центре Баку - ФОТО
16 апреля 2019 07:46 572
На проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, водитель Hyundai резко нажал на тормоз при выходе из туннеля, в результате чего 4 автомобиля ("Mercedes", "Daewoo", "Kia", "Toyota" ) въехали друг в друга.
На место оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции.
Все автомобили отправлены на штрафстоянку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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