Трагедия в Баку, есть погибший
16 апреля 2019 08:38 354
В Баку в квартире обнаружен труп мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Гарадагском районе Баку 82-летний Аббасов Сафарали Шекерали оглу оказался один дома в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.
Спасатели МЧС прибыли на место и открыли входную дверь. К сожалению, мужчина был уже мертв.
Тело было передано родным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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