В Баку в квартире обнаружен труп мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Гарадагском районе Баку 82-летний Аббасов Сафарали Шекерали оглу оказался один дома в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.

Спасатели МЧС прибыли на место и открыли входную дверь. К сожалению, мужчина был уже мертв.

Тело было передано родным.