Пенсии военнослужащих разведывательных и контрразведывательных подразделений в Азербайджане будут рассчитываться по новым правилам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "Об разведывательной и контрразведывательной деятельности".

Согласно поправкам, в статье 1.0.5 после слов "на день выхода" добавляются слова "(на день выхода в запас или ухода в отставку)".

Согласно действующему законодательству, пенсионный возраст субъектов военной разведки и контрразведки рассчитывается на основе суммы, которую они получают со дня выписки. Отмеченные выше лица перед увольнением со службы сначала берутся в распоряжение.



В таком случае сумма причитающейся им пенсии бывает низкой - потому что не учитываются факторы, влияющие на надбавки, например, работа с секретными документами, отличие по службе и другие.

Внесенные поправки в закон улучшат и увеличат пенсионные пособия разведки и контрразведки.