16 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: ООН и ЕС запускают новый проект; Местный производитель алкоголя создаст стабильные поставки на польский, немецкий рынки; Украинский промышленный гигант хочет выйти на местный рынок; Посетите исторические и культурные заповедники бесплатно и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az