Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
16 апреля 2019 11:00 166
16 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: ООН и ЕС запускают новый проект; Местный производитель алкоголя создаст стабильные поставки на польский, немецкий рынки; Украинский промышленный гигант хочет выйти на местный рынок; Посетите исторические и культурные заповедники бесплатно и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
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