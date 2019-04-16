Против директора бакинской школы №162, где трагически погибла Элина Гаджиева, Севиндж Аббасовой возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, производство возбуждено по статьям 143 (оставление в опасности), 314.2 (халатность, приведшая к смерти потерпевшего).

Сообщается, что прокуратура подала ходатайство об аресте, Сабаильский районный суд примет решение сегодня.