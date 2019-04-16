На директора школы №162 заведено уголовное дело - сегодня суд
16 апреля 2019 12:47 1 342
Против директора бакинской школы №162, где трагически погибла Элина Гаджиева, Севиндж Аббасовой возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, производство возбуждено по статьям 143 (оставление в опасности), 314.2 (халатность, приведшая к смерти потерпевшего).
Сообщается, что прокуратура подала ходатайство об аресте, Сабаильский районный суд примет решение сегодня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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