17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах ожидаются дожди. Утром в некоторых местах туман, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 15-17 градусов тепла, передает Day.Az.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в некоторых местах ливни, град. В некоторых горных районах возможно выпадение снега. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем -16-21 градусов тепла. В горах ночью 2-6, днем 7-9 градусов тепла.

Изменение погодных условий с 17 до 19 апреля, порывистый ветер хазри и снижение температуры могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.