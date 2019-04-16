В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело на основании жалобы Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Как сообщается, были задержаны лица, создавшие условия для участия в экзамене других лиц вместо абитуриентов, которые должны были сдавать приемные экзамены в 2018 году.

К уголовной ответственности были привлечены житель Гянджи Ибадет Новрузов и житель Гекгельского района Табиб Алышанлы, которые попытались подделать официальные документы.

В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства) и 178.2.3 (мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения) УК Азербайджана.

Напомним, что после того, как в прошлом году была выявлена попытка прохождения в экзаменационное здание другого лица вместо абитуриента, прошедшего регистрацию, ГЭЦ провел расследование, результаты которого были переданы в соответствующий орган для дачи правовой оценки.