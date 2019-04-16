В Наримановском районе Баку ведутся ремонтно-восстановительные работы на улицах и дорогах.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, работами по реконструкции и ремонту охвачены два жилых участка "Беюк шор" и "Каменный карьер", улицы Арифа Гаджиева, Ашуга Гариба, Хана Шушинского, Фаика Юсифова, Гасана Алиева, Юсифа Везира Чеменземенли, Моллы Джума и прилегающие переулки, общей протяженностью 12 километров, передает Day.Az.

По окончании этого этапа работ в Наримановском районе будет продолжена реконструкция и ремонт городской инфраструктуры.