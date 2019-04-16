В Берлине чеченцы напали на азербайджанцев
16 апреля 2019 19:18 127
В столице Германии Берлине произошла массовая драка между азербайджанцами и чеченцами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, конфликт, начавшийся в ресторане Brasil на центральной улице Курфюрстендамм (Кудам), перешел в драку, но уже на окраине города.
В результате драки пострадали 6 или 7 человек, четверо из которых - азербайджанцы. Для того чтобы избежать преследования полиции, пострадавших вывезли из Германии.
Сообщается также, что массовая драка произошла на почве спора, связанного с бизнесом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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