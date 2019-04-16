В Баку прошла конференция на тему "Религиозно-идеологическая безопасность и медиа", организованная Государственным комитетом по работе с религиозными структурами и Советом печати Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в работе конференции приняли участие представители Государственного комитета по работе с религиозными структурами, Совета печати, отдела Администрации Президента Азербайджана по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии, Бакинского международного центра мультикультурализма, Национальной академии наук, Бакинского государственного университета, Управления мусульман Кавказа, руководства СМИ, журналисты и представители общественности.

Участники обменялись мнениями об агитации и пропаганде национально-нравственных и религиозных ценностей, правильном донесении сути религии до общественности, а также о задачах, стоящих перед представителями медиа в свете борьбы с религиозным радикализмом, экстремизмом и терроризмом.

Глава Госомитета Мубариз Гурбанлы, открывая мероприятие, отметил в своем выступлении важную роль медиаресурсов в деле обеспечения религиозно-идеологической безопасности в Азербайджане. Гурбанлы подчеркнул, что представители медиа должна пресекать акцентированное распространение радикальных идей в обществе. Он также отметил, что подобающая подача медиаресурсами информации играет огромную роль в обществе.

Председатель Совета печати Афлатун Амашов в своем выступлении заявил, что проведено большое количество мероприятий, направленных на расширения знаний журналистов в области религии, и данный процесс продолжается. Он отметил, что медиа в Азербайджане достаточно развиты, и к происходящему подходят с точки зрения национальных интересов государства. Амашов также отметил большую значимость указанного мероприятия.