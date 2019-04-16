Азербайджанский студент Афсал Газиев - особенный. Причем, сразу по двум показателям.



Во-первых, он - самый возрастной студент страны. Как сообщает Day.Az, 50-летний Афсал Газиев учится в Азербайджанском государственном аграрном университете на факультете филологии.

Ну, а во-вторых, похоже, что Газиев получает и самую высокую стипендию - по крайней, мере, одну из самых высоких в стране: 430 манатов.

Эта сумма складывается из нескольких показателей: Афсал учится на отлично, и получает за это 130 манатов. Кроме того, по шести изучаемым предметам он набрал максимальные 100 баллов, что прибавило к его стипендии еще 100 манатов. Ну и наконец еще 200 манатов Газиеву добавляются к стипендии по приказу ректора университета - как самому возрастному студенту этого вуза.

Э. Алиев