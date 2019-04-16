В Баку меняют газовые счетчики - ФОТО
В целях улучшения газоснабжения населения Баку устаревшие газовые счетчики абонентов заменяются смарт-счетчиками нового поколения.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", в рамках масштабных строительно-ремонтных работ в связи с улучшением газоснабжения столицы, успешно продвигается работа по замене бытовых счетчиков газа, отслуживших свой срок, прокладке новых газовых труб и замене старого газового оборудования и труб на улицах Рашида Багирова, Назима Шукюрова и Кавказ в Хатаинском районке Баку.
"Азеригаз" намеревается, по окончании реконструкции на территории Хатаинского района, принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойной подачи природного газа хорошего качества 4,5 тысячи потребителей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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