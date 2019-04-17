Сегодня в Сумгйыта не будет газа.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз" в связи с ликвидацией аварии, произошедшей в газопроводе на улице Наримана Нариманова, сегодня с 10:00 до 17:00 будет приостановлена подача газа в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 45 кварталы города, в 1,5 и 6 микрорайоны, а также на территорию Бетонзавода и поселка Иншаатчилар.

ПО "Азеригаз" приносит свои извинения населению за временный дискомфорт.