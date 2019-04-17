В Азербайджане задержали крупного наркоторговца
17 апреля 2019 10:23 185
В Балакяне задержан человек, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщили ONA в Шекинской региональной группе МВД, в результате проведенных сотрудниками отдела полиции Балакянского района оперативно-розыскных мероприятий, был задержан житель села Герекли 27-летний Анар Дибиров, передает Day.Az.
При обыске была обнаружена и изъята марихуана общим весом 430 грамм.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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