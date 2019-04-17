В Балакяне задержан человек, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили ONA в Шекинской региональной группе МВД, в результате проведенных сотрудниками отдела полиции Балакянского района оперативно-розыскных мероприятий, был задержан житель села Герекли 27-летний Анар Дибиров, передает Day.Az.

При обыске была обнаружена и изъята марихуана общим весом 430 грамм.

По факту ведется расследование.