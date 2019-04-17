В Азербайджане изучат общественное мнение по новым школьным учебникам
В Азербайджане начался процесс изучения общественного мнения по новым учебникам для первого класса, и усовершенствованным учебникам для IV и VIII классов общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год, а также методических пособий для учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.
Проекты учебников и методических пособий размещены на сайте www.trims.edu.az в разделе "Общественно обсуждаемые".
В ближайшее время завершится размещение на сайте всех проектов.
На сайте можно ознакомиться с содержанием проектов, оставить свои отзывы, замечания и предложения.
Замечания и предложения можно отправить и по почте derslik@edu.gov.az
Минобразования приглашает представителей науки, работников образования, родителей, соответствующие госструктуры, различные общественные объединения и другие заинтересованные стороны выразить мнения, замечания и предложения по вынесенным на обсуждение комплектам учебников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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