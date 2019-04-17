Трагедия в Баку: Погиб машинист тепловоза
17 апреля 2019 10:56 39
В Баку по неосторожности погиб машинист тепловоза.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, случай произошел на проспекте Зии Буньятова в Наримановском районе столицы.
Машинист двигавшегося от станции "Кешля" к Бакинскому метрополитену тепловоза ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Низами Чыхкеримов взобрался на локомотив, чтобы поднять электрокабель, и по неосторожности упал. Он скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 124 (Убийство по неосторожности) УК.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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