В Баку на заводе произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на машиностроительном заводе им.Буньята Сардарова, который расположен на территории Бинагадинского района.

На работавшего там Керимова Керима Аладдин оглу (1967 г.р.) упала тяжелая железная труба. В результате К.Керимов скончался на месте происшествия.

Прокуратура и Управление полиции района провели осмотр места происшествия, назначили соответствующую экспертизу.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего), ведется расследование.