Утром в Баку из-за дождливой погоды на дорогах возникли пробки, произошли аварии.

По этой причине Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку призвало водителей быть внимательными для обеспечения безопасности на дорогах.

Начальник отдела по связям с общественностью, полковник полиции Вагиф Асадов сказал oxu.az, что в связи с погодными условиями водителям рекомендуется не превышать допустимую скорость движения, передает Day.Az.

"В дождливую погоду выше вероятность заносов, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. В целом в такую погоду водители должны снизить скорость движения до минимума, соблюдать большую, чем обычно, дистанцию между автомобилями.

При начале движения или остановке на скользких дорогах в дождливую погоду водители должны правильно пользоваться коробкой передач. Призываем водителей быть особенно осторожными на подъемах и спусках, на резких поворотах".