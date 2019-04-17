В Баку прошел XII чемпионат Азербайджана по игре "Что? Где? Когда?".

Как сообщает Day.Az, в турнире по спортивной версии популярной игры приняли участие 23 команды.

Представитель оргкомитета турнира Нигяр Ибрагимова отметила, что турнир был проведён исключительно силами участвующих команд, добавив, что это положительно скажется на проведении подобных чемпионатов в будущем.

Победителем турнира - чемпионом Азербайджана - стала команда Фаига Гусейнова. Второе место - у команды Балаша Касумова. Эти азербайджаснкие знатоки получили право представлять Азербайджан на чемпионате мира по "Что? Где? Когда?".

Третье место - у команды Brainstorm.

Отметим, что развитию интеллектуальных игр в Азербайджане всегда уделялось особое внимание. Так, именно по инициативе и при поддержке Президента Ильхама Алиева в столице Азербайджана проводились первые три чемпионата мира по "Что? Где? Когда?" - в 2002, 2003 и 2004 годах. Очередной чемпионат мира по этой игре пройдет в сентябре 2019 года в Баку.