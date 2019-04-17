18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах туман, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 12-14 градусов тепла, передает Day.Az.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в некоторых местах ливни. В некоторых горных районах возможно выпадение снега. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем -13-18 градусов тепла. В горах ночью 0-4, днем 5-9 градусов тепла. Будет дуть западный ветер.