В Баку похолодает
17 апреля 2019 13:24 66
18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах туман, будет дуть порывистый северо-западный ветер.
Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 12-14 градусов тепла, передает Day.Az.
В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в некоторых местах ливни. В некоторых горных районах возможно выпадение снега. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем -13-18 градусов тепла. В горах ночью 0-4, днем 5-9 градусов тепла. Будет дуть западный ветер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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В Баку похолодает
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