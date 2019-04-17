Согласно трудовому законодательству Азербайджана, минимальный возраст для приема на работу составляет 15 лет. При заключении трудового договора с лицами в возрасте от 15 до 18 лет, должно быть получено письменное согласие одного из родителей, усыновителей (опекунов) или лиц, заменяющих их по закону.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, это было подчеркнуто на просветительских мероприятиях на тему "Предотвращение эксплуатации детского труда" и "Предотвращение неформальной занятости", проведенных в Масаллы, в региональном отделении №10 Государственной службы инспекции труда при министерстве, передает Day.Az.

Мероприятие было организовано с целью информирования работодателей о применении трудового законодательства в соответствии с утвержденным планом работы Государственной службы инспекции труда. Было указано, что в Кодексе об административных проступках предусмотрены меры наказания за привлечение лиц в возрасте до пятнадцати лет к работе, а также к деятельности, которая может угрожать их жизни, здоровью или нравственности.

Участники были подробно проинформированы о борьбе с детским и принудительным трудом, правами детей в сфере трудовых отношений.

Также была обсуждена тема "Предотвращение неформальной занятости". Было отмечено, что нелегальная занятость привела к серьезным нарушениям социальных и трудовых прав работников и нанесла серьезный ущерб налоговым и страховым поступлениям. Была подчеркнута важность недопущения работодателями подобных случаев и заключения трудового договора с каждым работником, вовлеченным в трудовые отношения.