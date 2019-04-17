Государственная пограничная служба Азербайджана пресекла попытку контрабандной транспортировки через границу наркотических веществ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 11 апреля на служебном участке пограничной заставы вблизи села Сим Астаринского района, служебной территории пограничного отряда "Лянкяран", на иранской территории были замечены и взяты под наблюдение два человека, приближающиеся к границе. Нарушители границы побежали в обратном направлении, бросив пожитки, после оклика и предупредительного выстрела пограничного наряда.

В результате оперативно-розыскных действий были обнаружены наркотические вещества общим весом 15,8 килограмма, а также прибор ночного видения канадского производства.

По факту ведется расследование.