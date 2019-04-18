В Сумгайыте ночью зарегистрирован факт избиения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, случай произошел в одной из квартир 5-го микрорайона города.

Так, спор между зятем и свекровью перешел в драку и Натаван Мирзоева 1959 года рождения, получила несколько ударов по лицу. Пострадавшая была доставлена в больницу и получила необходимую медицинскую помощь.

По факту ведется расследование.