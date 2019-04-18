В Сумгайыте зять избил свекровь
18 апреля 2019 08:47 471
В Сумгайыте ночью зарегистрирован факт избиения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, случай произошел в одной из квартир 5-го микрорайона города.
Так, спор между зятем и свекровью перешел в драку и Натаван Мирзоева 1959 года рождения, получила несколько ударов по лицу. Пострадавшая была доставлена в больницу и получила необходимую медицинскую помощь.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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