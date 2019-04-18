В целях доведения до пользователей обстоятельных, системных и достоверных сведений об историческом прошлом, нынешнем состоянии Баку сотрудники Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджана разработали электронный ресурс "Баку" на азербайджанском, английском и русском языках. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на библиотеку.

Контент ресурса, подготовленного с использованием материалов, хранящихся в фондах данной библиотеки, состоит из 10 глав и 40 разделов.

Состоящая из 14 разделов первая глава электронного ресурса, размещенного на сайте библиотеки 17 апреля 2019 года, называется "История".

В этой главе до пользователей в хронологической последовательности отдельными текстами доводятся все этапы истории Баку с древнейших времен до наших дней.

В разделе "Путешественники о Баку" данной главы отражены впечатления путешественников, в разное время побывавших на Абшеронском полуострове и в Баку.

Вторая глава ресурса называется "Столица" и состоит из 8 разделов.

В них представлена подробная информация об административно-территориальном делении, населении Баку, в отдельности проанализированы экономика города, сферы образования, культуры, туризма и спорта.

В этой главе в исторической последовательности представлены материалы о символах и атрибутах города Баку.

Глава "Архитектура" электронного ресурса Баку состоит из пяти разделов. В ней в хронологической последовательности отражены этапы развития городской архитектуры Баку, начиная с древних времен и включая период независимости.

В этой главе с помощью наглядных изображений в отдельности представлена информация о древнейшей части Баку - Ичеришехер и его историко-архитектурных памятниках республиканского и мирового значения.

Отдельный раздел посвящен архитектуре конца XIX - начала ХХ вв., периода, когда Баку стал формироваться как промышленный город.

В советское время облик Баку стал еще краше благодаря ряду уникальных жемчужин архитектуры. Данный период бакинской архитектуры освещен в отдельном разделе. В очередном разделе под названием "Период независимости" представлена подробная информация о возведении новых жилых комплексов, соединяющих в себе национальные особенности, создании парков, строительстве административных и общественных зданий, новых архитектурных памятников.

Последний раздел данной главы называется "Старые и новые названия". В этом разделе читателям представлен список современных названий улиц и площадей старого Баку.

Очередная глава ресурса называется "Документы".

Документы об истории Баку собраны в данной главе в разделах под названиями "Средние века", "Период Российской империи", "Период Демократической Республики", "Советский период" и "Период независимости".

В разделе под названием "Хронология" приведена краткая хронология важных событий, произошедших в истории Баку с древних времен до наших дней.

Очередная глава ресурса называется "Выдающиеся личности".

В этой главе в алфавитном порядке приведены краткие биографические данные о лицах, родившихся в Баку и имеющих особые заслуги в области государственности, науки и техники, культуры, искусства, спорта и других сферах в масштабах страны и мира.

В разделе "Э-книги" главы "Э-ресурсы" собраны электронные версии около 120 хранящихся в фонде библиотеки книг на различных языках об истории, экономике, культуре, архитектуре города Баку, выдающихся бакинцах. Часть этих изданий хранится в Фонде редких книг, они увидели свет в начале ХХ века. А в разделе "Э-статьи" пользователям представлены электронные версии 166 статей о Баку на азербайджанском, русском и английском языках.

В главе "Библиография" ресурса собраны библиографические описания входящих в Фонд президентской библиотеки 530 книг о городе Баку на различных языках.

Одна из интересных глав электронного ресурса "Баку" называется "Фотогалерея".

В данной главе пользователям представлено более 100 уникальных фотоснимков под заголовками "Старый Баку" и "Современный Баку".

В последней главе под названием "Видеогалерея" собраны документальные фильмы, посвященные старому и современному Баку.

Материалы электронного ресурса, представленного по адресу http://bakucity.preslib.az, регулярно обновляются.