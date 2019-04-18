Эти больницы вывели из подчинения Минздрава - СПИСОК
18 апреля 2019 09:46 339
Кабинет министров Азербайджана утвердил список медицинских учреждений, находящихся в подчинении юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).
Как передает Day.Az, решение вступит в силу с 1 января 2020 года.
С полным списком больниц, которые перейдут в подчинение "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями", можно ознакомиться по этой ссылке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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