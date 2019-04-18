В Азербайдажане обнаружили сотни килограммов опасного мяса
18 апреля 2019 11:15 133
Агентство пищевой безопасности и Отдельный батальон полиции по обеспечению карантинных мер Главного управления общественной безопасности МВД изъяли непригодные к употреблению 400 килограммов говядины. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Опасное для здоровья мясо было обнаружено в Мингячевире, при проверке автомобиля марки "Mercedes", управляемом жителем Агдамского района И. Гулиевым.
Взятые с мяса пробы были переданы на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности. По данному факту начато расследование.
Совместные меры по обеспечению пищевой безопасности населения и пресечению продажи непригодных для использования пищевых продуктов продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:40 1