Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении Велиева Тунджая Видади оглы и Оджагвердиева Фармана Али оглы по подозрению в убийстве, сообщает Day.Az со ссылкой на news24.az.

Материалы уголовного дела, возбужденного по статье 120.2.2 Уголовного кодекса (Убийство из хулиганских побуждений), направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июня прошлого года на улице А.Топчубашова Насиминского района. Житель Баку, ранее осужденный Рашад Гусейнов, был убит в результате получения ножевых ранений. В результате совместной операции сотрудников прокуратуры и полиции был задержан подозреваемый в убийстве ранее осужденный Тунджай Велиев.

В ходе обыска в его доме были обнаружены наркотические вещества.

Отметим, что Тунджай Велиев приходится сыном покойного певца Видади Бардали.