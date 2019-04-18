18 апреля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: ЕС раскрывает стоимость крупного регионального проекта; В Баку пройдет Глобальный форум по оздоровительному туризму; Азербайджанский фехтовальщик достигает исторического результата в Польше; Катар стремится изучить инвестиционную среду в стране и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az