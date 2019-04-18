Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами морось, вечером ожидаются дожди. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Временами усиливающийся ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится 763 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град, в горных территориях снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью 5-10, днем 10-15 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 3-8 градуса тепла.