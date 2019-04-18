На участке автотрассы Баку-Газах, проходящем через Евлахский район Азербайджана, произошло ДТП. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Водитель автомобиля марки Mercedes, движущегося в направлении Евлаха, сбил на обочине жителя Евлахского района, ехавшего верхом на лошади.

В результате лошадь скончалась, а хозяин - Нагиев Азад Наги оглу (1968 года рождения) - был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами.

По факту ведется расследование.