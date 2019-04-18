В Азербайджане водитель насмерть сбил лошадь
18 апреля 2019 15:15 247
На участке автотрассы Баку-Газах, проходящем через Евлахский район Азербайджана, произошло ДТП. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Водитель автомобиля марки Mercedes, движущегося в направлении Евлаха, сбил на обочине жителя Евлахского района, ехавшего верхом на лошади.
В результате лошадь скончалась, а хозяин - Нагиев Азад Наги оглу (1968 года рождения) - был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!