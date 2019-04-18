Азербайджанец разработал необычный суперкар - ФОТО
18 апреля 2019 17:20 266
Представлен автомобиль новый автомобиль Genesis, который является премиальным суббрендом компании Hyundai.
Дизайн нового автомобиля Genesis разработал молодой азербайджанец Самир Садыхов.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, сообщил российский автоблогер Алан Енилеев.
Модель нового автомобиля, разработанного азербайджанским дизайнером, называется "Genesis Mint".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!