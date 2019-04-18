Представлен автомобиль новый автомобиль Genesis, который является премиальным суббрендом компании Hyundai.

Дизайн нового автомобиля Genesis разработал молодой азербайджанец Самир Садыхов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, сообщил российский автоблогер Алан Енилеев.

Модель нового автомобиля, разработанного азербайджанским дизайнером, называется "Genesis Mint".