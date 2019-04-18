В Азербайджане проходит большой спортивный проект "Gənclər kuboku:Aprel zəfəri" ("Кубок молодежи. Апрельская победа"), организованный общественным объединением İrəli (Вперед) и Фондом молодежи Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе İrəli.

Проект реализуется в рамках государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах". Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни и спорта, славной истории вооруженных сил Азербайджана. Более тысячи представителей молодежи принимают участие в соревнованиях по футболу, волейболу, пейнтболу, спортивному ориентированию, велосипедному спорту, стрельбе и легкой атлетике.

В рамках проекта по инициативе молодежи сформированы группы, которые проходят этапы от 1/8/, 1/4, полуфинала и финала. Некоторые соревнования транслируются онлайн по Gənclərin Radiosu İRƏLİ (İradio.az), действующей при İrəli. Для более подробной информации www.youthcup.az.

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В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага. Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.