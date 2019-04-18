В Баку проводятся заключительные работы по подготовке к Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Об этом сказал руководитель коммерческого отдела операционной компании Baku City Circuit Бюлент Озердим. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что продажа билетов осуществляется лучше, чем в прошлом году.

По его словам, начиная с 2016 года и до настоящего времени наблюдается рост в продаже билетов.

"Благодаря пропаганде гонок особенно растет число приезжающих из-за рубежа", - сказал Озердим.

Он добавил, что по большому счету растет интерес представителей европейских стран: "Число лиц, купивших билеты в странах, из которых в прежние годы приезжали 50 человек, теперь выросло более, чем вдвое".

Глава коммерческого отдела выразил надежду на то, что гонки и в этом году будут захватывающими и интересными.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок "Формулы 1" еще на три года

Последняя гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы 2". Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг".

Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

Следующие гонки "Формулы 1" состоятся в Баку 26-28 апреля 2019 года.