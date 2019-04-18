В связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 26-28 апреля в Баку, с 24 апреля закроется вход на территорию Бакинского приморского бульвара.

Об этом, как передает Day.Az, на сегодняшнем мероприятии сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что с 25 апреля на территорию бульвара смогут проходить только лица, имеющие билеты на Формулу 1.

По ее словам, с 25 апреля на бульваре начнутся развлекательные программы.

"Вход на территорию бульвара откроется 29 апреля", - отметила Арпадараи.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок "Формулы 1" еще на три года

Последняя гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы 2". Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг".

Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".