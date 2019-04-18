ПЕА: Напавший на девушку-подростка человек не является членом партии
18 апреля 2019 20:24 155
Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о том, что гражданин Турал Гараев, напавший на днях на 14-летнюю дочь председателя партии Народный фронт Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы, является членом партии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ПЕА сообщают, что данная информация не соответствует действительности.
В заявлении отмечается, что Турал Гараев не имеет никакого отношения к ПЕА, а лживая информация об этом распространяется умышленно, чтобы нанести ущерб авторитету ПЕА.
Отметим, что Гараев задержан правоохранительными органами, а правовую оценку его деяниям даст суд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!