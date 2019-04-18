В Париже (Франция) в картиной галерее Beauté du Matin Calme представлены работы воспитанников бакинской арт-студии "Пикассо". Об этом, как передает Day.Az, сообщила Trend заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Наряду с работами художников из Азербайджана - Марьям Алиевой, Джамала Бейдамирова, Мурада Мамедалиева, Аиды Алиевой, Азиза Алиева, Марьям Гаджиевой, Джавада Ашымлы, Зули Гаджиевой, Азиза Гаджиева, Гусейна Мусазаде, в экспозицию выставки вошли произведения юных французских авторов - Винсент-Аян Петит, Далии Дегре, Микаэля Самадова, Лейлы Меликли.

Яркая палитра, интересные сюжеты и современное видение юных и талантливых художников не оставили равнодушным никого из гостей вернисажа. Натюрморты, городские пейзажи, герои литературных произведений и мультипликационных фильмов нашли свое отражение в работах юных художников. Гости мероприятия с интересом рассматривали работы и пророчили юным авторам большое будущее.

Отметим, что куратором выставки выступила Асмер Нариманбекова. Руководителем арт-студии "Пикассо" является Рамина Саадатхан.